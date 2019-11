Reps vihjas nii Järviku kui ka Lemetti ametist lahkumisele

Repsi sõnul on oluline, et kõik koalitsioonipartnerid tunneks igasuguse otsuse puhul ennast soliidselt. ​«Ja selleks, et kõik osapooled saaksid rahulikult teema läbi arutada, on seda komisjoni, raportit väga vaja. Tuleb ka mõista, et eks EKRE on väga selgelt tunnetanud seda piiri, et teda on kuidagi väga jõuliselt fakti ette pandud, koalitsioonipartnerid on mitmel korral välja öelnud, et neile üks või teine käitumismudel ei sobi ja nüüd ongi vaja EKRE-le anda – ütleme – selline rahulik faktialus, mida siis erakonna esimehed saavad oma otsustel aluseks võtta,» kommenteeris Reps poliitringkondades levivat kuuldust, et maaeluminister Mart Järviku tagasiastumine on otsustatud ning praegu püütakse uurimiskomisjoni faktikontrolliga aega võites olukorrast kahe osapoole nägu päästa.

Ta lisas, et tagasiastumine on igale ministrile väga keeruline; sellest veelgi keerulisem on umbusaldus riigikogus. Oluline roll on ka ministri selja taga oleval erakonnal. «EKRE täna tunnetab, et kolmas minister väga lühikese ajaga on mingisugune teema, mis neile ei sobi. Ja neil on vaja aega, et oma inimestega ja oma erakonnaga rääkida ja loomulikult ka koalitsioonipartnerid olid valmis seda andma,» selgitas Reps. Samas ei kippunud Reps adma hinnangut minister Järviku tegemistele. ​«Ma siiski jään ootama raporti tulemusi,» viitas ta peaminister Jüri Ratase ettepanekul loodud uurimiskomisjonile, mis peaks peaministrile aruande esitama sel nädalal.

Lisaks on Reps tauninud maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti käitumist kirjavahetuse avalikustamisel, mis paljastas, et Järvik ei räägi meediale asjadest päris nii, nagu need on. «Kirjavahetuse edasisaatmine – minu meelest seal on piiri ületatud. Aga see, et seal majas on konflikt ja ministri ja kantsleri koostöö on pehmelt öeldes võimatu edasi, see on ju selge kõikidel osapooltel,» selgitas Reps.

Saatejuht Andres Kuuse küsimusele, kas ministri kriitilisest lausest võib välja lugeda, et kantsleri saatus on otsustatud, vastas Reps, et otsustatud pole, kuid pole saladus, et maaeluminister on esitanud valitsusele soovi vabastada ametist ministeeriumi kantsler. Tõsi, seni pole valitsus seda päevakavasse võtnud.

«Aga me oleme ka väga selgelt mõistnud, et Vabariigi Valitsuse seaduses on tegelikult tõlgendusruum väga ahtake. Selline õigus igal ministril on,» selgitas Reps. «Ei ole saladus, et seal on toodud üsna mitmeid asju ära, miks ei soovita koostööd jätkata,» lisas ta.

Täispikka intervjuud vaata SIIT.

Peaminister Jüri Ratase ettepanekul loodud uurimiskomisjoni ülesanne on anda ammendavad vastused koguni neljale minister Järvikut puudutavale skandaalile: põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA) volituste andmise, ministri nüüdseks eksnõuniku Urmas Arumäe tegevuse, listeeriabakteri teemal toimunud info liikumise ja võimaliku sekkumise kohta veterinaar- ja toiduameti ning PRIA töösse ja järelevalve tegemisse.