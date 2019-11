Parlamendisaadikud võtsid maksusüsteemi luubi alla

Neivelt käis välja mitmeid ideid maksusüsteemi muutmiseks: mahepõllumajanduse käibemaksust vabastamise, et soodustada tervislikumat toitumist ning mitte mürgitada maad kemikaalidega ning seeläbi ka põhjavett. Ühtlasi toetas ta astmelise tulumaksu ideed ning käis välja idee, et ettevõtja tulumaks peaks laekuma kohalikule omavalitsusele.

Eraldi teemana osutas ta tähelepanu pahede maksustamisele, mis pole oluline ainult riigi eelarve täitmisel, vaid ka käitumise suunajana. Näiteks tõi ta suhkrumaksu ehk suhkrujookide aktiisi. Neivelti hinnangul võib see mõjutada laste tarbimisharjumusi: kui limonaad on tunduvalt kallim veest, ostab laps vett. «Kui randa tulevad ülekaalulised lapsed, ühes käes krõpsupakk ja teises käes 1,5-liitrine limonaadipudel, ei ole see normalane,» märkis ta. Neivelt kinnitas, et ei esinda mitte ühtegi parteid oma seisukohtadega, vaid need on tema isiklikud mõtted.