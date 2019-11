Otsepilt: mida toob maksutulevik?

Kersti Sarapuu põhjendas arutelu riigikogu suurde saali toomist sellega, et pikka aega on maksuteemat käsitletud ühekülgselt. «Eesti maksukoormus on Euroopa Liidu üks madalamaid ning langeb järgnevatel aastatel alla 33%, mis on oluliselt väiksem euroala keskmisest ning see paneb kahtlemata küsima, kas see tagab meie riigile ja inimestele vajalikku heaolu,» selgitas Sarapuu.