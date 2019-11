Sotsid kohtusid Järviku uurimiskomisjoni eestvedajaga

«Jüri Ratas proovib võita aega ja on andnud minister Järviku kaasuse hindamiseks ametnikele. Siin on näha selget püüdu lükata olulise otsuse langetamine teiste kaela,» kommenteeris sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar.

Ta lisas, et taoline ülesanne anda ametnikele hinnata, kas poliitik on oma volitusi ületanud, tegutsenud ebaseaduslikult ja valetanud, on tavatu ning loob pretsendi.