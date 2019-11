Putini agenda elluviimise süüdistus Ratast vabandusi nõudma ei pannud

Kaja Kallas oli lõppeval nädalal ERR-ile antud usutluses Ratase suhtes väga kriitiline. «Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides,» arvas Kallas.

Ratas kirjutas eelmisel teisipäeval sotsiaalmeediasse, et Kaja Kallas on süüdistanud teda riigireetmise valmiduses. «See on tõeliselt ränk isiklik rünnak, mis vajab selgeid tõendeid või avalikku vabandust,» vastas peaminister Kallasele.

Vabandusi ei tõtanud Ratas aga nõudma veebruarikuus, mil Mart Helme süüdistas Jüri Ratast, Kadri Simsoni ja Mailis Repsi selles, et nad on vene propaganda eestvedajad Eestis. «Mingid fassaadinäod nagu kuskil neorenessanss-hoonel on need niisugused näomaskid seinte peale pandud. Vot need näomaskid on Kadri Simson, Mailis Reps ja Jüri Ratas. Aga tegelikult selle fassaadi taga tegutsevad venelased ja loomulikult ei ole juttugi, et nad ei arvestaks Putiniga, nad ei arvestaks Venemaaga, nad ei arvestataks venemeelsete venelastega Eestis. See kõik on täpselt Moskvale kätte mängimise mäng,» ütles Helme 24. veebruaril.

Martin Helme kinnitas eelnevat ning avaldas tänumeelt, et Kohtla-Järve kooli problemaatika on meediasse jõudnud, sest siis mõistavad kodanikud, kuidas Reps ja Ratas viivad edasi Kremli agendat. «See paljastab Eesti inimestele, millised viigilehed on Ratas ja Reps nendele samadele Kremli huvidele, nad on lihtsalt viigileheks Kremli huvidele, nad viivad ellu süstemaatiliselt Putini agendat, Kremli agendat Eestis,» ütles Martin Helme.