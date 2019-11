Intervjuu: miks teeme-faktid-selgeks-suhtumisega Isamaa Järvikut toetas?

Ehkki maaeluminister Mart Järviku umbusaldushääletusel oli sisuliselt kaalu vaid siis, kui opositsiooni ettepaneku poolt oleks hääletanud riigikogu koosseisu enamus ehk 51 saadikut, sai opositsioon ministri kukutamise poolt 43 häält. Vastuhääli oli 51, nende seas ka Isamaa poliitikute hääled.

Hääletasite umbusaldamise vastu ehk sisuliselt Mart Järviku poolt. Kas on vahepeal selgunud mingisugused uued andmed, asjaolud, mis võimaldavad ministrit toetada tema tegevuses?

Ei, kõik on vastupidine teie öeldule. Käitusime nii, nagu me siin viimastel päevadel, nädalatel oleme selgitanud: meie kujundame oma erakonna seisukoha välja lõplikult siis, kui asjaolud on selged. Praegu on eriti põhjust ära oodata riigisekretäri juhtimisel töötava komisjoni faktid ja tõlgendused sellele. Praegu meie fraktsioon käitus ühtemoodi, me hääletasime nii, nagu kogu koalitsioon hääletab. Ja see oli ka meie hääletuse lähtealus: enne me mingisugust seisukohta ei võta ja enne ei ole meil põhjust mingisuguseks umbusaldamiseks. Ennatlikult seisukohti võtta me samuti ei taha.

Te oleksite sellises olukorras võinud hääletamata jätta, sisuliselt tulemus poleks muutunud.

Jah, oleks võinud hääletamata jätta, saalist ära minna, WCsse joosta – igasugu erinevaid variante on. Me lähtusime sellest, et praegune koalitsioon igapäevaselt töötab, koalitsioonis tervikuna mingisugust valitsuskriisi ei ole. Praegu käib küsimus ühe ministri tegevuse ümber ja me väljendasime sellega hoiakut, et koalitsioon on täiesti töövõimeline ja tegeleb jätkuvalt igapäevaselt suurte küsimustega. Nagu te nägite, saadeti täna pensionireform valitsusest parlamenti.

[...]

On igati arusaadav ja mõistlik oodata need uurimistulemused ära. Kui me võtame täna seisukoha ette ära, ei ole sellisel uurimisel mõtet. (Seeder viitab riigisekretär Taimar Peterkopi juhtivale uurimisele minister Järvikut puudutavates küsimustes – A.P.)

Teie hääletus oli pigem toetus koalitsioonile kui ministrile?

Seda võib, jah, võtta küll nii. See oli selge väljendus, signaal, et koalitsioon on töövõimeline, valitsus tegelikult toimib ja on ühtne, valitsuskriisi ei ole. Aga küll on teemaks maaeluminister, kellega tegeletakse ja selguse saamisel loomulikult siis langetatakse mingid otsused. Siin kehtib ikka vanasõna: tark ei torma.

Aga samas, kuna täna hääletati Mart Järviku sobivuse üle tema ametisse, siis teie oma hääletusega andsite talle heakskiidu. Ehk siis teie sõnad ja teod ei lähe kokku, kui ütlesite, et ootate ja vaatate?

Lähevad ikka kokku. Sõna oligi see, et me kinnitasime koalitsiooni ühtsust. See, mis puudutab Järviku küsimust, selle üle otsustame pärast seda...

... aga see polnud ju koalitsiooni püsimise või mittepüsimise küsimus. See oli Mart Järviku umbusaldamine.

Mart Järviku küsimuses: et teda umbusaldada, mitte umbusaldada või mingeid muid järeldusi teha, me teeme pärast seda, kui uurimine on lõppenud. Ja enne seda me ei avalda umbusaldust ühegi ministri osas, vaid toetame neid ükshaaval või kollektiivselt võetuna nii kaua, kuni meil on selgus ja saame võtta vastu teistsuguse otsuse. Nii kaua me toetame kõiki ministreid.

Kas te leppisite koalitsioonis kokku, et hääletate umbusalduse vastu?

Me oleme koalitsioonis tõepoolest informatsiooni vahetanud. Meil oli teada, kuidas hääletab EKRE fraktsioon, Keskerakonna fraktsioon. See informatsioon oli meil teada. Me ei ole võtnud küll kokku küll mingit koalitsiooni üldkogu, et arutada ühiselt teema läbi, küll aga informatsiooni vahetada, kuidas üks või teine fraktsioon kavatseb hääletusel käituda, see oli meil enne hääletust teada.

Järelikult oli see teadlik otsus ikkagi näidata oma toetust ministrile, kui otsustasite hääletada?

Meie näitasime eelkõige sellega toetust koalitsioonile, et koalitsioon on ühtne ja enne ühegi ministri osas umbusaldust ei avalda, kui on teada faktid, tegelikult toimunud sündmused ja meil on sellest ülevaade ja kindlustunne, et need nii ka on.