Mart Järvik ei tulnudki komisjoni kohale

Raik ütles eile BNSile, et on saanud Järviku nõunikult vastuse, mille kohaselt on minister neljapäeval väga hõivatud. «Eks ma suhtlen ministeeriumiga veel ja juhin nõuniku tähelepanu peaminister Jüri Ratase sõnadele riigikogu infotunnis, et palun kaaluge tulekut. Sest kui minister ei tule, siis ta rikub riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvi, mille kohaselt on komisjoni õigus nõuda valitsuse liikme komisjoni istungil osalemist valitsusliikme võimkonda kuuluvate küsimuste kohta teabe saamiseks,» sõnas ta.