BLOGI Järvik: minu erakond toetab mind ja ma ei ole mitte midagi sellist teinud, et peaksin tagasi astuma

Mitmesse skandaali sattunud maaeluminister Mart Järvik ütles täna õhtul vestlussaates «Esimene stuudio», et ei ole teinud midagi sellist, mille tõttu peaks ta ministriametist tagasi astuma. Järvik ütles, et «valetamise jutud ja üleskeeratud skandaal» on opositsiooni hea töö tulemus.

«Ma olen edasi maaeluminister. Ma arvan, et lähme nelja-aastase perioodi lõpuni,» ütles Järvik umbes tund aega pärast seda, kui peaminister Jüri Ratas teatas, et ta on teinud riigisekretärile ülesande moodustada komisjon Järviku ja tema nõuniku Urmas Arumäe tegevuse uurimiseks. Järviku sõnul on hea, et tema tegevuse uurimiseks moodustati komisjon, sest siis saab ta kõik tõendid paberil esitada ja anda selgitusi.