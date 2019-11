FOTOD JA VIDEOD Valitsusliidu kriisikohtumine: kuidas taastada töörahu?

Kohal on peaminister Jüri Ratas (Keskerakond), haridusminister Mailis Reps (Keskerakond), EKRE juht ja siseminister Mart Helme, rahandusminister Martin Helme (EKRE), Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ja välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

Siseminister Mart Helme sõnul ei näe ta põhjust Järviku tagasiastumiseks ja ta ei ole arvestanud võimalusega, et Järvik taandub. «Meie näeme meedia poolt üles keerutatud tolmu, poolikuid ja moonutatud väiteid küll listeeriaskandaali, küll valetamise, küll korruptiivsete sidemete kohta. Me usaldame oma ministrit,» rääkis Helme. «Me ei näe mingit põhjust, miks me peaks meediakära peale ministri maha võtma.» Ta lisas: «kui tõepoolest tulevad uurimised, mis tõestavad mustvalgelt, faktiliselt ümberlükkamatult, et ta on millegagi hakkama saanud, siis on kõik selge. Aga praegu selliseid fakte ei ole.» Küsimusele, kuidas valitsuses töörahu taastada, vastas ta, et seda täna arutataksegi.

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles, et ei oska öelda, kas Järvik peaks tagasi astuma, sest selleks oleks vaja saada selgust faktides ja selles, milline on olnud ministri, nõunike ja ametnike roll. «Emotsioonide pinnalt langetada otsuseid ja öelda nii olulisi seisukohti välja, et üks või teine minister peab tagasi astuma, oleks kindlasti ennatlik,» sõnas ta. «Aga seda ma tahan küll öelda, et süüdistused, mis on esitatud ja etteheited, mis on tehtud, on loomulikult väga tõsised. Kuid neid tuleb kontrollida ja saada selgust.»

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) hinnangul on tegu segase olukorraga, kus on väga palju detaile ja esmalt on vaja tuua asjasse selgust. «Anda selgus otsustajatele, anda selgus avalikkusele ja selle pinnalt on võimalik otsustada,» kommenteeris ta. «Tuleb asju arutada, tuleb saavutada selgus, see on alus usaldusele. Kui on alus usaldusele, on võimalik rahulikult tööd teha. Olulisi asju on väga palju, mida teha.»

Peaminister Jüri Ratas ütles täna Rakveres ERRile, et ta pingutab selle nimel, et valitsus säiliks. «Ma usun, et kõik pingutavad täna, et leida lahendust, mina küll pingutan, sest see koalitsioon minu jaoks teenib neid soove ja eesmärke, mida Eestis läbi viia, mida Eestis muuta, mida Eestis panustada, ja see on laiapõhjaline koalitsioon, kuhu kuuluvad kaks konservatiivset erakonda ja üks vasaktsentristlik erakond,» rääkis Ratas. Reporteri küsimusele, kuidas ta hindab hetkeolukorda koalitsioonis, vastas Ratas «keeruline».

Peaminister Jüri Ratas kohtus maaeluminister Mart Järvikuga eile. Ratase sõnul kohtumine vastuseid ei andnud ja usaldust ei tõstnud. Kas Järvik jääb ametisse? «Eks seda tuleb siis arutada lähipäevadel koalitsioonipartneritega ja erakonnas sees,» ütles ta. «Andke nüüd natuke aega, eks siin läheb mõni päev aega ja tuleb neid teemasid edasi arutada.»