FOTOD JA VIDEOD Ratas palub riigisekretäril läbi viia uurimine, Järvik jääb esialgu ametisse

Õhtul kella kuuest tulid Stenbocki majja kokku peaminister Jüri Ratas (Keskerakond), haridusminister Mailis Reps (Keskerakond), EKRE juht ja siseminister Mart Helme, rahandusminister Martin Helme (EKRE), Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ja välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

Pärast üle kahe tunni kestnud kohtumist tuli peaminister Jüri Ratas kella poole üheksa paiku ajakirjanike ette ja ütles, et palub riigisekretäril läbi viia uurimine. «Me arutasime, seis on loomulikult jätkuvalt keeruline, usaldus valitsuse liikmete vahel on tähtis ja oluline. Ma ütlesin koalitsioonipartneritele, et see küsimus vajab väga selget lahendust ja ma annan riigisekretärile ülesande, et ta teeks selgeks nii maaeluministri Mart Järviku kui ka tema nõunikuga seotud asjaolud, mis puudutavad nii PRIAt kui ka VTAd. Tuleb vaadata nii volituste andmist, tuleb vaadata huvidekonflikti, tuleb vaadata listeeriabakteri puhul, mis on olnud ministri sõnumid - kas ta on rääkinud tõtt või ta on rääkinud valet. Seda ma palun välja selgitada riigisekretäril.»

«Kui uurimisel selgub, et ta on eksinud või seal on kahtlusi, siis mina ei näe küll võimalust temaga edasi töötada,» lisas Ratas.

Ratas ütles, et riigisekretäri sõnul võivad uurimistulemused selguda kuni kümne päeva jooksul. «Ootame ära uurimise, see võtab aega nädal või kümme päeva ja siis tuleb lõplik lahendus,» ütles ta. «Täna ei ole sellele keerulisele situatsioonile lahendust.»​

Milline on koalitsiooni tervis? «Nii kaua kui koalitsioon suudab partnerite vahel pidada dialoogi, on koalitsioon tugev ja toimiv. Tänase õhtu seisuga koalitsioon suudab dialoogi pidada,» sõnas Ratas. «Mulle tundub, et täna on laual see, et koalitsoonipartnerid püüavad leida sellest ülikeerulisest situatsioonist väljapääsu. Kas see õnnestub või mitte, eks seda peavad näitama järgmised kümme päeva.»

Homme hommikul koguneb Keskerakonna laiendatud juhatus. «Ma lähen sinna sõnumiga, et ma töötan selle nimel, et koalitsioon suudaks sellest olukorrast välja tulla ja edasi oma programmilisi seisukohti Eestis ellu viia,» ütles Ratas.

Siseminister Mart Helme ütles enne kohtumist, et ta ei näe põhjust Järviku tagasiastumiseks ja ta ei ole ka arvestanud võimalusega, et Järvik taandub. «Meie näeme meedia poolt üles keerutatud tolmu, poolikuid ja moonutatud väiteid küll listeeriaskandaali, küll valetamise, küll korruptiivsete sidemete kohta. Me usaldame oma ministrit,» rääkis Helme. «Me ei näe mingit põhjust, miks me peaks meediakära peale ministri maha võtma.» Ta lisas: «kui tõepoolest tulevad uurimised, mis tõestavad mustvalgelt, faktiliselt ümberlükkamatult, et ta on millegagi hakkama saanud, siis on kõik selge. Aga praegu selliseid fakte ei ole.» Küsimusele, kuidas valitsuses töörahu taastada, vastas ta, et seda täna arutataksegi.