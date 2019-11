Koalitsioon hääletas Reitelmanni ENPAsse

Väliskomisjoni juht Enn Eesmaa rõhutas hääletuse eel, et Euroopa Nõukogu põhiülesannete hulka kuulub ka pluralistliku demokraatia kaitsmise kohustus. «Ma arvan, et see inimene, kelle üle me praegu aru peame, on musternäide sellest, mida me tegelikult peaksime kaitsma. Seal selles organisatsioonis ei pea olema kõik tulihingelised selle organisatsiooni pooldajad, vaid pluralistlik lähenemine ja mõttekas mõttevahetus, loomulikult on iseasi see, millise retoorikaga,» selgitas Eesmaa.