Ratas tahab Järviku üle veel arutada, kahtlused pole tema sõnul hajutatud

Küsimusele, kas Ratas on valmis valitsuse kukkumiseks, vastas Ratas, et peaminister peab elus olema valmis igaks hetkeks, kuid ta kinnitas, et pingutab koalitsiooni jätkamise nimel. «Ma pingutan selle nimel, et see koalitsioon jätkaks, ma teen tööd selle nimel.»

Peaminister Jüri Ratas ütles täna päeval, et ootab Järvikult vastuseid paljudele küsimustele. «Need on seotud listeeria küsimusega, need on seotud volituste küsimusega, need on seotud sellega, et kas on olnud tema nõunikel huvidekonflikt,» loetles Ratas. «Minister peab andma oma valdkonnas väga selgeid vastuseid ja need ei pea olema ainult juriidiliselt korrektsed, vaid ka igatpidi näima korrektsed,» sõnas ta.