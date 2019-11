Martin Helme: kui Järvik peab valitsusest lahkuma, pole meil enam valitsust

Küsimusele, kas EKRE lahkub sellisel juhul valitsusest, vastas Helme, et siis on usalduskriis mitte ainult ühe ministri vastu, vaid kogu erakonna vastu, kes oma ministrit usaldab.

«Mina usaldan Järvikut ja arvan, et ta on teinud head tööd. Ma loodan, et meie koalitsioonikaaslased ka usaldavad Järvikut ja me leiame tee edasi,» jätkas Helme.