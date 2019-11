Seeder: kui etteheited tõeks osutuvad, peaks Järvik tagasi astuma

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul pole tal veel täit teadmist, mis toimus maaeluministri Mart Järviku, tema nõuniku Urmas Arumäe ja PRIA ümber. «Pole ka neil, kes on alustanud emotsionaalset lahingut,» tõdes ta. «Ühed nõuavad tagasiastumist (opositsioon – U. J.), teised on kaevunud, et ei sammugi tagasi (EKRE juhid – U. J.), kummalgi poolel pole põhjalikku ülevaadet, keegi pole saanud isegi ministri enda kommentaari.»

Sellest hoolimata nentis Seeder, et etteheited ja süüdistused on väga tõsised. «Seda nii nõuniku kui ministri osas. Kui need ka tõeks osutuvad, peaks minister loomulikult tagasi astuma,» ütles ta. «Peab välja selgitama, mis vastab tõele ja mis mitte ja kuulata ära Järviku enda selgitused. Siis saab edasi minna.»

Mida edasiminek tähendab, sõltub Seederi sõnul paljudest asjadest. «Siin on mitmed võimalused. On ka võimalus, et ta jätkab ametis. Sõltub sellest, mis tegelikult juhtunud on. Peaministril on ka oma sõna öelda, kuidas ta tunneb, kas usaldus ja koostöö võimalus on olemas,» arutles Seeder. «Minu jaoks on oluline, et selle kõige kõrval ei tohi jääda tähelepanu pidama sellel, kas minister või nõunik astub tagasi. Kui need süüdistused vastavad tõele, tuleb selle asjaga süvendatult edasi tegeleda hoolimata sellest, kas keegi astub tagasi või ei,» lausus ta.