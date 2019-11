Sotsidega liitunud Kaljulaid sihib kohalikke valimisi

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütles, et on viimastel kuudel Kaljulaidiga palju rääkinud erakonna väärtustest ja plaanidest. Saar kiitis ka Kaljulaidi kogemust kampaania tegemisel. Ühtlasi tunnustas Saar Kaljulaidi selle eest, et viimane oma sõna peab. «Vastupidiselt Jüri Ratasele, kes peaministri koha nimel oli valmis oma lubadustest, et ei tee koostööd EKREga, jäi Raimond deklareeritud väärtustele kindlaks ja lahkus seepeale Keskerakonnast.»

Kaljulaid läheb rahulolematute hääli püüdma

Olete viimastel kuudel sotsiaaldemokraatidega kohtunud, arutanud. Miks te alles nüüd oma otsusest teatasite?

See on oluline otsus minu jaoks. /.../ Olen kohtunud väga paljude inimestega, tegelikult rohkem kindlasti inimestega väljaspool riigikogu, erakondi, kuulanud erinevaid arvamusi. See võttis mõningal määral, aga ma usun ka, et ei olnud liigset venitamist.

Ühe võimaliku erakonnana räägiti ka Reformierakonnast. Mida nad teile siis pakkuda ei suutnud?

Tegelikult see ei ole nii, et erakonnad teevad pakkumisi ja siis inimesed otsustavad selle alusel. Ma arvan, et selline kauplemine ei peaks üldse olema poliitilise kultuuri osa. See on ikka teistpidi: mina läksin sotsiaaldemokraatide juurde. /.../ Pigem küsimus on selles, mida mina suudan pakkuda sotsiaaldemokraatidele, mitte mida sotsiaaldemokraadid minule.

Üks asi, mida te vähemalt eelmisi valimisi arvestades suudaksite pakkuda, on suurem häältesaak. Kas võiksite olla sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat kohalikel valimistel?

Mul ei ole veel olnud võimalust sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna taseme organisatsiooniga põhjalikult kohtuda ja rääkida. /.../ Tallinna linnavolikogu liimena olen väga avatud koostööks sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga linnavolikogus. Soovingi nüüd esimesel võimalusel saada nendega kokku, rääkida sellest, loodetavasti on nemadki sellest huvitatud, ja siis juba edasi mõelda, kuidas selles volikogu koosseisu koostööd teha.

Ma tõesti arvan, et nendel valimistel on sotsiaaldemokraatidel võib-olla parem võimalus oma esindust suurendada ja ka tegelikult Tallinna tuleviku kujundamises kaasa rääkida. Tallinn on võrratu, fantastiline linn, kus on väga hea elada, aga paraku mulle näib, et praegusel hetkel seda juhtiva erakonna käed on tööd täis sellega, et püsida võimul nii linnas kui riigis. /.../ Tallinna juhtimisega on midagi valesti ja mulle tundub, et järgmised kohalikud valimised saavad olema võimalus seda muuta.

Mis on üks valdkond, mida võiks sotsiaaldemokraadid rohkem esile tõsta?

/.../ Sotsiaaldemokraadid peavad näitama, et nad teavad lahendusi, kuidas hoolitseda selle eest, et meie majandus areneks edasi, konkurentsivõime kasvaks, looksime suuremat lisaväärtust, aga samal ajal, et see lisandväärtus tõesti jõuaks palju laiapindsemalt inimesteni. Me näeme paljudes Lääne riikides, et majanduskasvu tempo on rahuldav, aga see ei jõua kõikide inimesteni. Ja teatud ühiskonnagruppidel on kasvanud frustratsioon – vaadates majanduskasvu ja edu, mida nad näevad ainult õhtustes teleuudistes – väga suureks. Kuidas seda keskvälja tagasi võtta, kuidas seda hõivata, milliseid lahendusi selleks pakkuda, see on kõige olulisem ja missioonikriitilisem küsimus.

