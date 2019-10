Mart Helme kinnitas, et polnud teadlik Väli palkamisest

«Seda, et tööleping temaga on sõlmitud, mina sain teada alles siis, kui see tuli üldiselt avalikuks,» sõnas Mart Helme tänase valitsuse pressikonverentsi järel.

«Ja mina ei ole mingisugust heakskiitu temale andnud ja kõik need spekulatsioonid sellest, kuidas Kert Kingo kirjutas lihtsalt alla lepingule, mille meie olime ette valmistanud, see kõik on täielik jama!» sõnas Helme.

Ta lisas, et EKREs ollakse seda meelt, et arutada ministrite vahel ning juhatuses, kes keda tööle võtab. Kingo seda aga Helme sõnul ei teinud.

Helme: Kingo sattus segadusse

Ühtlasi selgitas Helme ametist lahkunud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo lahkumise tagamaid.

Niisiis Kingo ei suhelnud Väli palkamise teemadel oma erakonna juhtkonnaga?

Ta ei suhelnud.

Kogu Kingo skandaali kokkuvõtteks: kas te ütlete selle otse välja, et ta valetas riigikogu ees?

Ma ütlen niimoodi, et ta ei valetanud ju otseselt. Formaal-juriidiliselt ta ju ütles õigesti, et «ma ei ole kohtunud ja ta ei ole päevagi minu nõunik olnud». Selles mõttes ta ei valetanud. Küll aga kuna teda kogu tema ametis oleku aja jooksul kogu aeg pommitati ja kiusati, siis ma arvan, et ta sattus segadusse ja ta kuidagi lootis, et ta loovib välja sellest olukorrast niisuguste umbmääraste vastustega. Aga noh, läks nii nagu alati.

Kas Kingo jätkab EKRE juhatuses?

Muidugi, loomulikult. Tegemist on väga tubli inimesega.

Kas te olete arutanud tema jätkamist EKRE juhatuses?

Mida siin arutada? Ta on juhatuse liige. Juhatus valitakse kongressi poolt. Juhatus ei saa kongressil valitud inimesi vallandada, seda saab teha ainult kongress ja erakonna kongress koguneb kuskil kevadel-suvel ja kui kongress ei vali teda enam juhatusse tagasi, siis ta ei saa enam juhatusse. Aga seni, kuni ta on kongressi mandaadiga, on täpselt nii nagu riigikogu liige. Kui riigikogu liige ise loobub, see on teine asi, aga kui riigikogu liige ei loobu, siis on ta rahva mandaadiga ja ta istub oma valimisperioodi lõpuni.