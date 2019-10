Martin Helme: Jakko käis kõigi meie ministrite juures tööd otsimas

Nüüdseks endise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo nõuniku Jakko Väli ümber lahvatanud segadus sai täna uue hoo sisse, kui Väli andis Eesti Ekspressile antud intervjuus mõista, et valitsuserakonna EKRE juhid võisid vastupidiselt avalikkuse ees väidetule olla teadlikud Väli palkamisest minister Kingo nõunikuks. Rahandusminister Martin Helme kinnitas aga, et ei teadnud Väli palkamise plaanidest midagi, kuid lisas, et valimiste järel uuris Väli maad kõiki EKRE ministrite juures.