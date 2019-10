EKRE täna uue ministrikandidaadi nime ei leia

Kert Kingo ministriametist vabastamise järel peab EKRE leidma sellesse ametisse uue inimese. Seda aga ei juhtu täna, kuigi Tartus koguneb EKRE volikogu, mis erakonna reeglite järgi ministrikandidaate kinnitab. Seda, et täna ei ole kandidaadi nime hõikamise päev, kinnitasid ka enamik juhatusest.

Postimehele teadaolevalt on EKRE otsinud uut ministrit nii EKRE riigikogufraktsiooni liikmete kui ka praeguste ministrite ja muude nõunike seast. Lisaks on neil ka variante ettevõtjate vahel. Kui avalikkus täna kandidaadi nime ei kuule, ei juhtu seda ilmselt ka veel järgmise nädala jooksul.

Seda põhjusel, et minisrikandidaadiga tahab põhjaliku jutuajamise pidada ka valitsusjuht Jüri Ratas, kes aga lendab esmaspäeval Ameerika Ühendriikidesse. See tähendab, et EKRE-l jääb järgmine nädal uue ministri otsimiseks, temaga suhtlemiseks ja otsuse läbikaalumiseks.

Samuti tähendab see, et õige pea tuleb uuesti koguneda ka EKRE volikogul, kes tahab otsuse teha kindla peale ehk volikogus kinnitatud kandidaat tõepoolest ka saab ministriks.

EKRE IT-ministrite skandaalidega lahkumine ei muuda erakonnale uue ministri leidmist sugugi hõlpsamaks, sest iga järgmine inimene on veel suurema tähelepanu all.

«Minu info on see, et täna [Tartus kogunenud EKRE volikogul] ühtegi nime ei tule,» ütles Urmas Jaagant Kuku raadio saates «Keskpäevatund». «Tegeletakse muude asjadega. Eks see on võib-olla ka õige taktika, et mitte tormata. Tõenäoliselt tahab ka peaminister varasemast veelgi rohkem kindlaks teha, et see inimene tema meeskonda sobib. Iseasi, kui palju tal selleks sõnaõigust on. Varasem praktika on see, et personaliküsimused koalitsiooni sees on iga erakonna oma asi.»

Jaagant ennustas, et saame võimalike nimede üle veel pikka aega spekuleerida, sest järgmisel nädalal on peaminister Ameerika Ühendriikides ning EKREl ei ole sobivaid inimesi varrukast puistata. «Ei tasu tõsiselt võtta Mart Helme väiteid, kui ta ühele ajakirjanikule ütleb, et meil on juba kolm kandidaati. Siis paar minutit hiljem ütleb, et neid on juba rohkem. See on avalik esinemine. Hetkel me oleme olukorras, kus me ei tea, kas neil ühtegi on.»

Kuula järele! «Keskpäevatund» 26. oktoobril 2019. Kas ja millal on poliitikutel õigus valetada? Kert Kingost ja Mart Järvikust. Kõnelevad Priit Hõbemägi, Urmas Jaagant ja Ainar Ruussaar.

Ajakirjanik Ainar Ruussaar lisas juurde, et väliskaubanduse valdkond on nii hoomamatu, et selle vastu võtmiseks peab olema suure eneseusuga inimene. IT-valdkonnaga tegeleb suur osa teisi ministeeriume ja riigiasutusi. Kuidas leida sobivat kandidaati kahele raskesti piiritletavale valdkonnale?

Kert Kingo andis sellel nädalal peaministrile üle lahkumisavalduse seoses tema võimaliku nõuniku Jakko Väli suuvärgi ümber puhkenud skandaaliga. Opositsioon süüdistas Kingot valetamises, kui ta eitas, et oli Väli nõunikuks valinud.

Kui ministeerium töölepingu avalikustas, ütles Kingo, et andmekaitse ei lubanud tal Väli palkamist avalikustada.

Jaagant tõi välja, et Kingo juristina teadis suurepäraselt, et tal oli õigus Jakko Väli töölepingut avalikustada. Ebaseaduslik oleks olnud välja hõigata Väli kodust aadressi, aga ka andmekaitseinspektsioon kinnitas, et avaliku teenistuse töölepinguseadused on avalikud. Seega oli Kingo käitumise puhul raskendavaks asjaoluks, et ta teadis, mida ta teeb, kui ta proovis juriidilistele nüanssidele viidates jälgi segada, aga tegi seda ikkagi.