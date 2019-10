Video ja fotod: EKRE juhatus istus mitu tundi koos, kuid ei jõudnud veel uue ministrikandidaadini

«Kandidaate on õhtuks veel juurde tulnud, sest juhatuse liikmed pakkusid veel omapoolseid ja nüüd on vaja nendega võtta ühendust, nendega kohtuda ja vaadata, kas keemiad ja visioonid klapivad. Selles mõttes oli meeldiv üllatus,» rääkis Helme. Ta ütles, et enamik pakutud kandidaate kuulub EKREsse, kuid mitte kõik.



Kas erakond võiks uue ministrikandidaadi nimega avalikkuse ette tulla laupäeval toimuval volikogul? «Ma ei julge seda laupäeva puhul küll öelda, et me seal... Me tahaksime, sest põhikiri näeb ette, et volikogu kinnitab ministrikandidaadid ja me ei ole huvitatud sellest, et me nädala pärast volikogu uuesti kokku kutsume või teeme mingisuguse veebivolikogu või muud taolist, aga ma vekslit välja ei anna praegu,» vastas Helme.