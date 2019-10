Galerii: EKRE juhatus arutab Kingo mantlipärijat

EKRE esimees, siseminister Mart Helme ütles täna Postimehele, et erakonnal on kolm ministrikandidaati, kes kõik kuuluvad küll erakonda, aga mitte riigikokku. «Kui te arvate, et te tulete sealt ära uue ministri nimega, siis seda täna ei tule,» ütles Helme. Ta lisas, et ametliku kandidaadi nimetamisega läheb veel mõni päev aega.