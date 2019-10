Mart Helme: EKRE-l on kolm ministrikandidaati

Seni ei ole väliskaubandus- ja infotehnoloogia portfelli kandnud minister Kingo eile ilmsiks tulnud valetamist kommenteerinud. Tema eest on seda teinud peaminister Jüri Ratas ja EKRE juhist siseminister Mart Helme.

«Need selgitused tuleb tal paratamatult anda, kui ta tuleb pärast istungitevaba nädalat ülejärgmisel nädalal riigikokku. Ma arvan, et ta ei pääse sellest,» ütles Helme.

Täna koguneb EKRE juhatus ja arutlusele tulevad ka uued ministrikandidaadid. Helme sõnul on erakonnal kolm kandidaati, kes kõik kuuluvad küll erakonda, aga mitte riigikokku. «Kui te arvate, et te tulete sealt ära uue ministri nimega, siis seda täna ei tule,» ütles Helme. Ta lisas, et ametliku kandidaadi nimetamisega läheb veel mõni päev aega.