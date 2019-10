Mart Helme: Urmas Simon ei ole meie kandidaat riigi peaprokuröriks

«Tõepoolest, see on paratamatu, see on fakt, et järgmise nädala lõpus see ajaraam tõmbab kokku ja Lavly Perlingul on selle esimese ametiaja viimane tööpäev. Tänase seisuga tuleb öelda, et valitsuses ei ole tekkinud konsensuslikku arusaamist selles, et peaprokurörina jätkaks Lavly Perling. Täna on väga selgelt ka jätkuvalt valitsuse töökorralduslik positsioon on see, et valitsuse poolt otsused peavad langema konsensuslikult ja üldise heakskiidu alusel. Nii et küllaltki tõenäoline on tõepoolest see, et 31. oktoobrit Lavly Perling vähemalt mingi aeg peab jätkama peaprokuröri kohustes, sest prokuratuur ei saa ju jääda juhtimata. Ja sealt edasi tuleb meil loomulikult valitsusel – eeskätt minu endal – ja teiseks koostöös valitsusega siis leida järgmised lahendused,» märkis ta.