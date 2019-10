Mihkelson: väliskaubandus- ja IT-ministri portfelli võiks sellisel kujul kaotada

«Kahjuks on nii, et ka järgmine minister on määratud ilmselt ebaõnnestuma või vähemalt saab tal olema väga keeruline kogu ülesannete ulatusega hakkama saada. Probleem on selles, et korraga olla hea väliskaubanduse eest seisja ja tinglikult ajalehtede laialivedamise eest vastutaja - see lihtsalt ei saa toimida,» lisas Mihkelson.