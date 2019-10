VIDEO Ratas Kingo tagasiastumisest: minu meelest oli see ainumõeldav otsus

Mis nüüd saab edasi, kas Kert Kingo asemele on juba keegi teine leitud? Koalitsioonilepingu järgi kuulub see koht EKRE-le. Vaevalt, et viimase veerand tunni jooksul, kui minister on esitanud lahkumisavalduse vabariigi presidendile läbi minu, on EKRE leidnud uue ministri - ei ole kuulnud sellest. Mida Kingo enda vabanduseks tõi? Selge on see, et sellises keerulises, väga raskes olukorras siit edasi minna on praktiliselt võimatu, nii et minu meelest oli see ainumõeldav otsus, et ta ütles ka, et ta tahab anda võimaluse valitsusel edasi minna. Kas ta selgitas, miks ta üldse valetas niimoodi? Jaa, meil oli loomulikult juttu sellest tema vastusest arupärimisele. Esmaspäeval oli juttu sellest, kuidas nõuniku palkamine käis või ei käinud. Selge on see, et ega seal sellist tervikpilti riigikogule ei antud. Kuidas see käis, kuidas ta selgitas seda? Kas ta sai läbi meediaväljaannete teada, et Jakko Väli ei ole sobilik nõunik või mis toimus nende päevade jooksul?

Ta on ise ju need dokumendid allkirjastanud - nii töölevõtmise kui ka selle oma korralduse, et mitte antud nõunikku tööle võtta. Kindlasti oli ka juttu sellest Jakko Väli kirjutisest sotsiaalmeediasse ja selle ta üheselt mõistis hukka.



Miks ta ikkagi valetas, mis oli see põhjus?



Eks seda peate tema käest küsima, miks ta nii käitus.



Millal saate kokku EKRE liikmetega, juhatusega, ja hakkate arutama, et kuidas nüüd edasi.



Nii ruttu kui EKRE on selleks valmidust näidanud.



IT ministritel on kuidagi sellel aastal väga täbaralt läinud, kas te annaksite mingeid soovitusi, kuidas Mart Helme, Martin Helme ja kõik teised saaksid valida sobiva kandidaadi?



Tegemist on väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministriga ja kindlasti vastutusvaldkond on Eesti jaoks väga tähtis ja oluline mõlemas sektoris, nii väliskaubanduses kui ka infotehnoloogias. See soovitus on ju see, et see tubli naine või mees, keda nad välja pakuvad, peab olema pühendunud oma tööle. Siin peab olema kindlasti seda koostööd meie majanduse ja ettevõtluspoolega ja loomulikult see kroonijuveel heas mõttes, mis on Eesti IT areng, digiühiskonna areng, et seda kindlustada ja edasi viia.



Kui kaua teie vestlus Kert Kingoga kestis?

Mis te soovite sekundi pealt või minuti pealt?



Tundide pealt.



Eks ta kuskil ühe tunni jooksul toimus.



Kas Kert Kingo soovis ise tagasi astuda või te pidite teda veenma?



Kert Kingo soov oli esitada presidendile läbi peaministri tagasiastumisavaldus.