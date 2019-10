Minister Kert Kingo astus ametist tagasi

«Kujunenud olukorras ei pea ma võimalikuks ministrina jätkata,» ütles Kert Kingo.

Postimehele teadaolevalt kohtus Kingo õhtul Ratasega ning ei soovinud ise ametist tagasi astuda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tunnistas täna, et Kert Kingo oli vastupidiselt varem väidetule teinud ministeeriumile ettepaneku Jakko Väliga töölepingu sõlmimiseks ning see leping oli 18. oktoobril ka sõlmitud. 19. oktoobril esitas Väli ise avalduse, et tööleping tühistada. Alles esmaspäeval ütles Kert Kingo aga riigikogu liikmete küsimustele vastates, et pole endise Tallinna Televisiooni saatejuhi Jakko Väliga tema nõunikuks saamise teemadel kohtunud ega rääkinud.

EKRE juhatuse ja fraktsiooni liige ning Ernits ütles täna õhtul enne Kingo tagasiastumisteadet Postimehele, et igasugune valetamine on lubamatu ja ükskõik, kes valetab poliitikutest, siis on ainult üks tee – tagasi astuda.

«Ja on ta nimi Kert Kingo või ükskõik kes. Nii et siin ei ole EKRE-l mingisuguseid teistmoodi arvamusi. Mida kiiremini, seda parem. Mingit umbusaldamist me ei oota. Ta astub tagasi lähihetkedel,» ütles Ernits. Ta lisas, et vastav teade võib tulla juba tunni jooksul.

Ernitsa sõnul ta ei mõista, miks Kingo valetas. «Kui inimene teab, et on mingisugused suhted olnud või tööleping sõlmitud või mis iganes, siis see tuleb ju välja. Ja arukas inimene annab endale aru ja käitub vastavalt,» sõnas Ernits.

Ta tuletas meelde USA ekspresidenti Bill Clintonit. «See, mida nad tegid Monicaga (Lewinskyga), on üks asi. Aga Bill Clinton valetas ja see oli kogu selle asja probleem.»

Rahandusminister ja EKRE juhatuse liige Martin Helme ütles, et poliitikutele ei andestata valetamist.

Ka Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles kommentaariks, et igasugune valetamine on ebaeetiline.