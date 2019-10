Kert Kingo astub veel täna ametist tagasi

Väidetavalt ei soovinud Kingo ise ametist tagasi astuda.

EKRE juhatuse ja fraktsiooni liige ning Ernits ütles täna õhtul Postimehele, et igasugune valetamine on lubamatu ja ükskõik, kes valetab poliitikutest, siis on ainult üks tee – tagasi astuda.

«Ja on ta nimi Kert Kingo või ükskõik kes. Nii et siin ei ole EKRE-l mingisuguseid teistmoodi arvamusi. Mida kiiremini, seda parem. Mingit umbusaldamist me ei oota. Ta astub tagasi lähihetkedel,» ütles Ernits. Ta lisas, et vastav teade võib tulla juba tunni jooksul.

Ernitsa sõnul ta ei mõista, miks Kingo valetas. «Kui inimene teab, et on mingisugused suhted olnud või tööleping sõlmitud või mis iganes, siis see tuleb ju välja. Ja arukas inimene annab endale aru ja käitub vastavalt,» sõnas Ernits.