Fotod ja video: minister Kingo astus ametist tagasi

«Kujunenud olukorras ei pea ma võimalikuks ministrina jätkata,» ütles Kingo erakonna pressiteate teel.

Postimehele teadaolevalt ei soovinud Kingo ise ametist tagasi astuda. Erinevate allikate sõnul tuli surve ministrile lahkuda ametikohalt siiski koduerakonnast.

Helme: erakond ei survestanud Kingot lahkuma

EKRE esimees, siseminister Mart Helme jõudis ka täna õhtul riigikogus pärast arutelu riigieelarve üle ajakirjandusele juhtunut kommenteerida. «Kert Kingo just lahkus peaministri juurest ja jättis tagasiastumisavalduse. Võeti ühendust ka presidendiga, kes on välismaal ja ütles, et hiljemalt reedel ta kooskõlastab selle tagasiastumise,» ütles ta.

«Helistasin talle (Kert Kingole – toim) niipea, kui nägin seda uudist, mis tuli kuskil kolme-nelja paiku, ma täpselt ei mäleta, ja ütlesin, et kujunenud olukorras ei ole tal võimalik jätkata. Ta ütles, et oli just valmis mulle helistama, et öelda mulle sedasama,» lisas EKRE esimees.

Helme kinnitas Kanal 2 uudistesaatele «Reporter», et erakond ei survestanud Kingot ametist lahkuma.

Küsimusele, kas Kingo valetas seoses Jakko Väli palkamisega, vastas Helme, et Kingo on alates tema ametisse asumise päevast olnud turmtule all ja esmaspäeval riigikogu ees opositsiooni küsimustele vastates ei suutnud ta pädevalt reageerida.

Ühtlasi tõstis Helme esile kahtluse, kas mitte pidevad rünnakud EKRE IT-ministrite vastu ei ole seotud nende sooviga süvendatult tegeleda e-valimiste teemaga ja viia selles valdkonnas läbi põhjalik revisjon.

VANGERDUS RIIGIKOGUS ​Kui väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametist tagasi astuv Kert Kingo riigikokku naaseb, peab parlamendist lahkuma Rein Suurkask, kes sai riigikogu liikmeks tänavu 16. mail, kui EKRE fraktsiooni kuuluv Kingo asus tööle ministrina.



29. aprillil ametisse astunud valituses sai esmalt väliskaubandus- ja IT-ministriks Marti Kuusik, kes aga astus juba järgmisel päeval ametist tagasi, kuna sattus perevägivalla süüdistuste alla.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tunnistas täna, et Kingo oli vastupidiselt varem väidetule teinud ministeeriumile ettepaneku Väliga töölepingu sõlmimiseks ning see leping sai 18. oktoobril ka sõlmitud. 19. oktoobril esitas Väli ise avalduse, et tööleping tühistada. Alles esmaspäeval ütles Kingo aga riigikogu liikmete küsimustele vastates, et pole endise Tallinna Televisiooni saatejuhi Väliga tema nõunikuks saamise teemadel kohtunud ega rääkinud.

Kui eelmisel reedel avaldati, et varem mitme süüteo eest tingimisi karistatud Välist saab Kingo uus poliitiline nõunik, siis juba laupäevaks oli veel ametlikult ametisse määramata Väli ametist prii, sest pruukis sotsiaalmeedias sündsusetult suud.

Kingo valetamine mõisteti hukka

EKRE juhatuse ja fraktsiooni liige Peeter Ernits ütles täna õhtul enne Kingo tagasiastumisteadet Postimehele, et igasugune valetamine on lubamatu ja ükskõik, kes valetab poliitikutest, siis on ainult üks tee – tagasi astuda.