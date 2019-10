Minister Kingo eitas seoseid nõunikukandidaat Väliga: me ei ole kohtunud ega rääkinud

«Mina ei ole temaga kohtunud, ütlen kohe otse välja!» kinnitas Kingo, lisades, et ta pole Väliga ka rääkinud ministri nõunikuks saamise teemal. «Mina ei ole kohtunud temaga. Väga julgelt võin seda öelda. Me ei ole kohtunud, me ei ole rääkinud sel teemal,» lisas Kingo riigikogus parlamendisaadikute küsimustele vastates.

Ühtlasi märkis minister, et kõikvõimalikud nõunikud, keda plaanitakse või ei plaanita palgata, arutatakse üldjuhul erakonna sees läbi ning tema mäletamist mööda pole riigikogu saalis varasemalt ministrite nõunike teemat arutatud. «See on erakonnasisene teema,» toonitas ta.

Riigikogu liikmed pärisid ministrilt aru tema uue nõuniku teemadel seoses nädalavahetusel lahvatanud uudisega, et Jakko Väli kavatseb tööle asuda Kingo uue nõunikuna, Viive Aasma mantlipärijana, mille peale kinnitas Kingo, et Jakko Välist tema uut nõunikku ei saa.

Vahepeal avalikustati ka Väli solvav kommentaar endise riigikogu liime Evelyn Sepa kohta. Nii uuriski veel fraktsioonitu riigikogu liige Raimond Kaljulaid, kas Kingo oli Väliga kokku leppinud, et Välist saab ministri nõunik ning seejärel meelt muutnud või pole Kingo kunagi Väliga nõuniks saamise teemadel kokku leppinud. Selle peale vastaski Kingo esmalt, et nõunike palkamise teema on erakonnasisene asi.

Sotsiaaldemokraat Indrek Saare täpsustavale küsimusele, kas minister Kingo või ministri poolt volitatud esindaja on pidanud Väliga läbirääkimisi nõunikuks asumise teemal, jättis Kingo vastamata, soovitades Saarel teema kohta Delfist küsida. «Sealt, kust te oma info ammutasite, sealt palun küsige ka,» sõnas minister Kingo parlamendisaadikule vastates.

Pisut hiljem reformierakondlase Signe Riisalo küsimusele vastates ütles Kingo, et temale teadaolevalt ei ole ka talle alluvatel ametnikel mistahes personalitoiminguid, sealhulgas vestlusi või telefonikõnesid Väliga olnud. «Ei oska kommenteerida. Nii palju, kui mina tean, nii palju ei ole.»

Reformierakondlane Hele Everaus uuris minister Kingolt, kas tal endal ei teki küsimust, kuidas keegi nii juhuslikult pretendeerib tema alluvaks, nõuniku ametikohale ning kas minister plaanib Väli vastu ka seadusandlikke meetmeid kasutada, kuna nn nõunikukandidaadi tegu on väga oluliselt kahjustanud ministri mainet.