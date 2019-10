Järvik: riik ei pea ettevõtjale hooajalist tööjõudu tagama

Vastates riigikogu täiskogu istungil arupärimisele välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris, ütles minister, et riik ega ministeeriumid ei saa ega pea tagama konkreetsele ettevõtjale vajaliku tööjõu olemasolu. «Üldine kehtiv põhimõte on ikkagi see, et eelkõige iga ettevõtja ja ka põllumajandustootja peab ise ette nägema ja ise leidma lahendused oma tööjõuvajadusele.»