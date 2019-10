Opositsioon plaanib peaministri ka edaspidi pingile vaikima jätta

Ka sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar ei välistanud boikoteerimise jätkamist. «Eks see selgub. See eeldab ka kindlasti seda, et me näeme mingeid muutusi toimumas,» selgitas ta. Saare sõnul võimaldab opositsiooni protest peaministril infotundi kõrvalt vaadata ning hinnata valitsuse ministrite pädevusi ja seda, kui sisuliselt nad vastavad neile esitatud küsimustele. «Lisaks sellele pakub see talle võimalust järgi mõelda, kas kõik see, millest ta on taganenud, et hoida peaministritooli, kas see kõik on seda väärt?» sõnas Saar.