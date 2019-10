Võimuliit andis põllumeestele lootust, kuid mitte raha

«Rõhutasime kohtumistel veelkord, et valitsuse põllumajandustoetuste kärpekava ei vasta valitsuserakondade varasematele lubadustele,» selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen kohtumise järel.

Erakondade esindajad olid siseriiklike toetuste maksmise vajaduse osas mõistvad, kuid samas tunnistati põllumeeste esindajatele, et riigieelarve menetlemisel on riigikogus keeruline leida võimalikele muudatustele katteallikaid. Antud juhul tuleks põllumeestele antud lubaduse täitmiseks leida üle kümne miljoni euro.

Keskerakondlasest riigikogu maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul on maaelu haldusala väga lai, kuid lõppude lõpuks on kõik kinni prioriteetides. «Tulenevalt Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast on meil viimane võimalus maksta läbi järgmise aasta riigieelarve Eesti põllumeestele üleminekutoetusi 15,3 miljoni euro ulatuses,» sõnas ta.