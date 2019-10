Otsepilt ja blogi: minister Kingo vastab esmakordselt infotunnis riigikogu saadikutele

Kahetunniseks infotunniks on registreeritud 15 küsimust, neist 13 on mõeldud Kingole. Uuritakse Kingo haldusalas toimuva, väliskaubanduse, eelarve, majanduskasvu potentsiaali, töökorralduse, Tallinna Linnahalli renoveerimise, tehisintellekti ning valdkonna saavutuste kohta. Samuti elu võimalikkuse kohta maal ning rahvusvahelise koostöö kohta IT arengus.

Lisaks on registreeritud kaks küsimust rahvastikuminister Riina Solmanile, kes vastab küsimustele kaasvastutaja rolli ning Eesti tuleviku kohta.

Infotunnis on ka peaminister Jüri Ratas, kellele pole hetkel plaanis riigikogu liikmetel ühtegi küsimust esitada. Kui see ka nii läheb ning küsimusi ei küsita, on tegu kolmanda infotunniga, kus opositsioon boikoteerib kohapeale saabunud peaministrit.

Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed panid protesti märgiks seljad kokku esimest korda 18. septembri riigikogu infotunnis ja otsustasid, et ei esita peaminister Jüri Ratasele mitte ühtegi küsimust.