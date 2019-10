Blogi: minister Kingo vastas esmakordselt infotunnis riigikogu saadikutele

Kahetunniseks infotunniks oli registreeritud 15 küsimust, neist 13 oli mõeldud Kingole. Kingolt uuriti tema haldusalas toimuva, väliskaubanduse, eelarve, majanduskasvu potentsiaali, töökorralduse, Tallinna Linnahalli renoveerimise, tehisintellekti ning valdkonna saavutuste kohta. Samuti elu võimalikkuse kohta maal ning rahvusvahelise koostöö kohta IT arengus.

Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed panid protesti märgiks seljad kokku esimest korda 18. septembri riigikogu infotunnis ja otsustasid, et ei esita peaminister Jüri Ratasele mitte ühtegi küsimust.

«Näeme, et Jüri Ratase sõnast selles valitsuses ei sõltu [midagi]; küsime neilt, kelle sõnast sõltub,» selgitas sotside juht Indrek Saar möödunud nädalal. Samuti ei olnud opositsioon rahul peaministri suhtlusstiiliga nii tema umbusaldamisel augusti lõpus kui ka möödunudnädalases riigikogu infotunnis küsimustele vastates. «See on üsna tihti ülevalt patroneeriv. Arvame, et inimeste omavahelises suhtluses ei peaks sellist tooni kasutama,» lisas Saar siis.