Tellijale

Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) möönis, et keskpank andis reformiplaanile täpselt selline hinnangu, nagu see asutus peabki andma. «Küsimus on, kui palju on nende hinnangus /.../ süvaanalüüsi,» viskas valitsusjuht üles kahtluse mõjuanalüüsi tõsiselt võetavuse kohta.