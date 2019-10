Riigikogu liiget ei lubatud palgata puhkusele

«Riigikogu liikme staatuse seadus ei näe ka ette riigikogu liikme puhkust,» selgitas riigikogu esimees Henn Põlluaas, lisades, et riigikogu liikmel on eristaatus: ta pole ametnik ega töötaja, mistõttu talle ei laiene tavapärane töö- või teenistussuhe.

Riigikogu liikme palga maksmise peatamise küsimus on riigikogu juhatuses ka varem laual olnud. 2015. aastal võeti seisukoht, et riigikogu liikme staatuse seaduse mõttega ei ole kooskõlas, kui riigikogu liige palgast loobub.

«Puudumise põhjus on tingitud sellest, et olen isiklikel põhjustel välismaal ning lennupiletid selleks broneerisin juba eelmise aasta detsembris – ehk siis kuid enne riigikogu liikmeks saamist,» selgitas Jürgenson.

Marek Jürgenson on endine Tallinna kesklinna ja Haabersti linnaosa vanem, riigikogus on ta korruptsioonivastase erikomisjoni aseesimees ning õiguskomisjoni liige.

Riigikogu liikmetele makstakse palka kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse alusel. See tähendab, et 1. aprilli 2019 seisuga on riigikogu liikme palk 4009 eurot. Komisjoni aseesimehest riigikogulase palk on 4626 eurot. Palgata puhkuse saamisel oleks Jürgenson kaotanud ligi kolmandiku parlamendisaadiku ühe kuu sissetulekust.