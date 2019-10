Reitelmannile terendab võimuliidu häältega välisdelegatsiooni liikme koht

Reitelmanni kandidatuur kiideti koalitsiooni poolthäältega heaks häältega 7:6, kinnitas fraktsioonitu väliskomisjoni liige Raimond Kaljulaid Postimehele. Kaljulaid hääletas Reitelmanni kandidatuuri vastu.

Väliskomisjonijuhi Enn Eesmaa sõnul arutas komisjon väga tõsiselt ENPA teemat. Riigikogu saali otsustati saata kaks otsuse eelnõu: nimetada ENPA asendusliikmeks reformierakondlane Vilja Toomast ning ENPA delegatsiooni liikmeks Urmas Reitelmann. «Urmas Reitelmanni osas me hääletasime, Vilja Toomasti osas me leidsime konsensuse. Napi häälteenamusega võitsid need, kes toetasid Urmas Reitelmanni kandidatuuri,» kinnitas väliskomisjoni juht Enn Eesmaa (Keskerakond).

ENPA Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski kaalus enda sõnul põhjalikult, kuidas ta hääletab. «Otsustasin, et mina ikkagi hindan inimesi, mitte ainult nende väljaütlemiste, kuid ka tegude eest. Ja kuna mina vestlesin isiklikult pikemalt ka Urmas Reitelmanniga ja tema seletas mulle isiklikult, et tema kahetseb väga neid väljaütlemisi, siis mina mõtlesin, et ma annan inimesele šansi ikkagi oma tegudega end ka näidata.»

Kuidas näeb Jufereva-Skuratovski koostööd Reitelmanniga? «Mul oli ainult üks pikem vestlus temaga ja tema tundus mulle adekvaatse ja konstruktiivse inimesena, aga mismoodi kujuneb selline koostöö ise eneses, eks aeg näitab.»

Raimond Kaljulaid peab tänast hääletustulemust ootuspäraseks. «Eks ta näitab seda, et selline parteidistsipliin on Eestis endiselt tugevam kui terve mõistus ja kahetsusväärselt ka mingil määral seda, et ikkagi parlamendisaadikud ei ole oma mandaadis nii vabad, kui seadus neil lubaks olla. Ma ei usu, et tegelikult kõik inimesed täna laua ümber, kes hääletasid Reitelmanni kandidatuuri poolt, südames teda ka pooldavad, aga näib nii, et kui valitsuskoalitsioon midagi tahab, siis parlamendiliikmete eriarvamus väga palju ei maksa kahjuks,» selgitas ta.

«Seda mina ei tea, kas see võib olla osa mõnest suuremast või mingist vahetusest, et «teie toetate meie kandidaati, meie siis kusagil mujal toetame meid». Minu jaoks on üldse küllalt kummaline olnud viimastel kuudel jälgida seda, kuidas väga paljudes küsimustes tegelikult Jüri Ratase juhitav Keskerakond muudkui annab järele,» lisas ta.

Kaljulaidi hinnangul on kindlasti päris arvestav hulk Keskerakonna venekeelseid valijaid pettunud erakonna tänases otsuses.

Reitelmanni kandidatuuri heakskiitmise tagas eilne vangerdus, kui riigikogu liige Siret Kotka-Repinski lahkus maaelukomisjoni liikme kohalt ja asus väliskomisjoni liikmeks.

Võrdsete häälte korral poleks Reitelmanni kandidatuur heaks kiidetud.

«Nagu komisjoni esimees nentis, siis võib tõesti praegusest olukorrast järeldada, et koalitsioon soovib komisjonis ülekaalu. Neljapäevase hääletuse osas otsustan siis, kui olen tutvunud seniste koosolekute protokollidega ning arutelu käiguga,» selgitas Kotka-Repinski Postimehele eile.

Seni oli väliskomisjonis kuus koalitsiooni – Keskerakonna, Isamaa ja EKRE – ning kuus opositsiooni – Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud ning parteitu Raimond Kaljulaid – esindajat. Kotka-Repinski liitumine väliskomisjoniga andis komisjonis võimuliidule hääletuse puhuks enamuse.

