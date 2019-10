Helme andis põllumeestele lootust

Kust põllumeestele lisaraha tulema peaks, ei osanud Helme öelda, küll aga kinnitas, et valitsus on otsimas lisavahendeid põllumeestele. «Teate, kui keeruline on erinevate eelarveridade pealt rahasid ümber suunata,» nentis Helme.

Samas andis ta lootust, et tegelikult on võimalik leida puuduolevad kümme miljonit. «Pingutame selle nimel, et põllumeeste toetusi tõsta,» lubas ta.

Valitsus kiitis möödunud nädalal heaks ja andis riigikogule arutamiseks ning kinnitamiseks järgmise aasta riigieelarve, kust selgus, et vaatamata varasematele lubadustele vähendatakse järgmisel aastal põllumeeste üleminekutoetuste summat 15,3 miljonilt eurolt viiele miljonile eurole.

Valitsuses pettunud põllumehed ootavad kohtumist maaeluministri ja rahandusministriga. Ka maaeluminister Mart Järvik on põllumeestele andnud lootust lisaraha leidmiseks. «Riigieelarve kinnitab riigikogu ja niikaua, kuni eelarvemenetlus pole alanud, elan ma mõttega, et me leiame valitsuskoalitsiooniga siiski põllumeeste jaoks veel täiendavaid vahendeid,» sõnas Järvik kokkuvõtteks.