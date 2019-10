Riigikogu liige valetas tele-eetris

2015. aasta augustis avaldas toona Eesti Kaitseliidu avalike suhete osakonna spetsialistina töötanud Urmas Reitelmann sotsiaalmeedias postituse, kus nimetas Eestis elavaid venelasi tibladeks ning pagulasi mugavusprussakateks.

Kommentaarisooviga telefoni teel Reitelmanni poole pöördudes ja talle postituse sisu täpsustades ei soovinud Reitelmann teemast rääkida, kirjutas neli aastat tagasi Delfis käesoleva artikli autor. Toonased katsed Reitelmanniga uuesti telefonitsi ühendust saada jäid tulemuseta.

Reitelmanni väitis aga eile riigikogu väliskomisjoni liikmetega kohtumise järel, et tema käest pole keegi midagi skandaali kohta küsinud. «Minu käest ei ole keegi midagi küsinud. Eesti ajakirjandusel ei ole kombeks uurida taustasid, vaid on silt otsa ette,» ütles ta «Aktuaalsele kaamerale».

Eilset kohtumist kirjeldas Reitelmann nii: «Küsiti, täpsustati kunagise skandaali üksikasju, mis oli ka ausalt öeldes esimene kord, kui seda üldse keegi minu käest küsib. Meil oli selline suuremat sorti minuvastane vaata et kahekuune meediapeks, ilma et minu käest oleks keegi seletusi küsinud. Nii et andsin oma seletused, avasin taustad,» ütles ta eile «Aktuaalsele kaamerale».

SKANDAALNE POSTITUS: «Kus sa näed põgenikke? Euroopasse valgub saast, põgenikud istuvad peredega Süüria piiri lähedastes põgenikelaagrites koos peredega, et oodata võimalust naasta koju. Meile pürgib tavaline inimrämps, keda tuleb tõrjuda kõikide vahenditega. Eestis parasiteerib 300 000 tibla, kes ei ole siia adapteerunud, kuidas oleks Sinu arvates võimalik inimesteks muuta neid miljoneid siiapürgivaid mugavusprussakaid?» kirjutas Urmas Reitelmann oma Facebooki leheküljel 2015. aasta augustis.

Reitelmann pürgib ENPAsse

Nüüd on Reitelmann EKRE fraktsiooni soosik ENPA liikmeks, tema kandidatuur otsustatakse väliskomisjonis hääletusega sel neljapäeval. ENPA Eesti delegatsiooni kuuluv Indrek Saar märkis, et Reitelmanni sõnavõtud võivad pärssida kogu delegatsiooni tööd Euroopas. «Eesti välisdelegatsiooni liikmena on selge, et Eesti pälvib sellel teemal kriitikat. Eriti, kui arvestame sellega, et räägime Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee delegatsioonist,» sõnas Saar.

Ta lisas, et Eestis kujundatud väärtushoiakud, mis puudutavad demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki, pärinevad suuresti sellest organisatsioonist. «Need põhimõtted on seal sõnastatud ja me tegelikult ilmselt ei pane tähele, kui suur osa meie riigi väärtuspõhimõtetest on selle organisatsiooni põhimõtete kaudu sõnastatud.»

«Arvestades seda konteksti, siis kui Eesti delegatsioonil tuleb seal suur osa oma energiast kulutada mitte sellele, et seista demokraatia ja inimõiguste eest ja tänasel keerulisel hetkel seista selle eest, et see organisatsioon jätkuvalt neid põhimõtteid esindaks ka kõigis oma tegudes, muuhulgas ka näiteks selles, kuidas suhtutakse Venemaa agressiooni Ukrainas ja Gruusias,» lisas Saar.