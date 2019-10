Väliskomisjon otsustab Reitelmanni lülitamise ENPA delegatsiooni neljapäeval

Reformierakonna saadik, komisjoni aseesimees Marko Mihkelson selgitas, et kuna ENPA on inimõiguste kaitsmisele pühendunud organisatsioon, siis peaksid ka delegatsiooni liikmed olema sellised, kellele ei saa selles punktis etteheiteid teha.

«Kuna on meedia tähelepanu selles küsimuses, siis on tal suurepärane võimalus seisukoht, mida ta täna komisjonile väljendas, ka avalikkusele meedia vahendusel öelda viisil, kus ta need võtab tagasi või väähemalt rõhutada, et riigikogu liikmena ja väliskomisjoni liikena kõigiti jagab Eesti välispoiitika põhilisi väärtuspõhimõtteid,» ütles Mihkelson.