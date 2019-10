Sotsid esitasid valitsuse kodakondsuse eelnõule paranduse

Muudatusettepaneku järgi eemaldatakse valitsuse eelnõust piirang, mille tulemusena tuleks enne Eesti kodanikuks saamist loobuda eelmise riigi kodakondsusest. Eelkõige puudutab see Venemaa kodanikke.

«Alles seda muudatusettepanekut toetades saab koalitsioon rääkida sellest, et pooleteisel tuhandel lapsel tekib õigus saada hõlpsalt kodakondsus,» ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski.

Nimelt on praegu valitsuse eelnõusse kirjutatud nõue, et laps peab loobuma Vene Föderatsiooni kodakondsusest, mida aga Venemaa seadused ei luba. «Siseminister nimetas nii kafkalikku eelnõu hea tahte märgiks, mina nimetan seda inimeste üle irvitamiseks,» sõnas Ossinovski.

Kui valitsuse eelnõuga praegusel kujul edasi minna, siis tõstatub Ossinovski sõnul ka küsimus selle vastavusest põhiseadusele. Õiguskantsler Ülle Madise tõdes vastuses Ossinovski kirjalikule küsimusele, et ehkki riigikogul on naturalisatsiooni korras kodakondsuse andmise reegleid luues lai vabadus, tuleb siiski hinnata, kas ühe valitud laste rühma ebavõrdne kohtlemine on põhjendatud ja sellisena põhiseaduspärane.