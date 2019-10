Ratas universaalset õppemaksu ei toeta

Peaminister Jüri Ratas ei toeta ettepanekut, et ülikoolides võiks kehtestada universaalse 1000 euro suuruse õppemaksu. Samas tunnistas peaminister Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister» probleemi, et õppejõudude palgatõus on jäänud üldhariduskoolide õpetajate palgatõusust maha.