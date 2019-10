Minister Järvik kutsuti riigikokku kalaskandaali kohta aru andma

Kruuse toonitas, et maaeluminister Mart Järvik peab lõpetama poliitilise sekkumise veterinaar- ja toiduameti tegevusse, sest see võib panna rahvusvaheliselt kahtluse alla Eesti toiduohutussüsteemi usaldusväärsuse.

Kruuse lisas, et maaeluministri eilne avaldus, et üks toidutootja peaks VTA kohtusse kaevama, näitab, et minister on valmis VTA tegevusse poliitiliselt sekkudes panema Eesti toiduohutussüsteemi usaldusväärsuse kahtluse alla. «Selline poliitiline tegevus võib osutuda kõigile toidueksportijatele ülimalt kulukaks, sest võib meie tootjatele sulgeda välisturud.»