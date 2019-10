Rakvere linnapeaks on tõusmas Triin Varek

«Keskerakonna jaoks on tähtis, et jätkuks Arvo Pärdi Kontserdimaja rajamine,» ütles Kotka-Repinski. «Lisaks teede ja tänavate ehitusele soovime koolimajadesse tuua kaasaegse mööbli. Tahame tõsta tugispetsialistide palka ja kehtestada ühistranspordis tasuta sõidu õiguse.»

Ametist tagandatud linnapea Marko Torm lausus, et on olnud Rakvere linna või Lääne-Virumaa teenistuses aastast 2006. «Ma saan, käsi südamel, tunnistada, et olen andnud endast kõik ja peeglisse vaadates ei ole mul enda ees häbi,» ütles Torm.