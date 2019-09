Minister Järvik tunnistas, et pole ise ka oma valitsemisalas toimuvaga rahul

«On tõsi, et põllumehed ei ole rahul ega saagi olla rahul riigieelarves üleminekutoetuste real oleva summaga,» kommenteeris maaeluminister Mart Järvik (EKRE). Teatavasti lubas Järvik veel suve keskel intervjuus Maalehele , et põllumeeste üleminekutoetus peab jätkuma ja maksimaalses määras. Maksimaalses määras tähendanuks aga 15,3 miljoni euro ulatuses. Nüüd plaanitav viie miljoni euro suurune üleminekutoetus on põllumeestele suureks pettumuseks.

«Ma ei ole ka ise sellega rahul, et seal on toetuse summaks ainult viis miljonit eurot. Kuid kui lähtuda faktist, et kaks nädalat varem oli sellel eelarvereal ainult ümmargune null, sest riigieelarve baasrahastusse üleminekutoetust kirjutatud ei olnud ja me suutsime ikkagi leida kolmandiku vajaminevast summast, siis jääb hinge ikkagi väike lootus...,» selgitas maaeluminister.