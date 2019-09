Must, kes oli Keskerakonna Tartu piirkonda juhtinud alates 2001. aastast, ei osutunud samas valituks isegi piirkonna juhatusse. «Ju ma siis põhjendasin oma taandumise soovi nii hästi,» ütles ta.

Must ütles, et suur osa tema tööst on edaspidi Tallinnas ja nii ei saa piirkonda juhtida.