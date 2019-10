Poliitikud tudengite õppemaksu ideed ei soosi

«Üldist õppemaksu ei ole seni kehtestatud ja arutelu suunamine just sellele teemale ei ole mõistlik,» märkis riigikogu kultuurikomisjoni liige Katri Raik (SDE), lisades, et näiteks 1000-eurone õppemaks tooks juurde kõrghariduse lisafinantseeringut, kuid see pole lahendus. «Kõrgharidus vajab suurusjärgus rohkem raha,» selgitas ta.

Postimees palus kõigil parlamendierakondade esindajatel riigikogu kultuurikomisjonis kommenteerida Tartu Ülikooli universaalse õppemaksu ideed, mille järgi võiks õppemaks olla kõigile tudengitele umbes tuhat eurot aastas. Vastustest selgus, et ainsana oleks õppemaksu ideed nõus arutama Reformierakonna esindaja.

«Aga miks mitte 500 või 1500 [eurot]? Millel see number põhineb? Et lihtsalt küsin ümmargune tuhat ja vaatame siis, kas tuleme välja või küsime mõne aja pärast juurde? Sellisel kujul ja veel läbi meedia rahaküsimine on pigem väljapressimise infooperatsioon ja noorte hirmutamine. Ülikoolid võiksid ikkagi selliseid võtteid mitte kasutada, eriti Tartu Ülikool, kes võiks olla argumenteeritud ja väärika koostöö lipulaev meie kõrgharidusmaastikul!» kommenteeris Helle-Moonika Helme (EKRE).

Universaalse õppemaksu idee on üks kolmest suunast, mille käis välja Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk rahanappuse leevendamiseks kõrgkoolides. Variantideks on ka kõrgharidusele raha juurde anda ning erialasid sulgeda, kvaliteeti kärpida, vähem õpilasi vastu võtta. Ülikooli esindaja märkis, et kui iga tudeng maksaks ülikoolile umbes tuhat eurot õppeaastas, kataks see umbes poole puuduolevast rahastusest.

Helle-Moonika Helme leiab, et kui ülikoolid soovivad praegust kõrghariduse rahastamise süsteemi n-ö avada, siis tuleb see avada laiemalt, mitte ainult õppemaksu osas. «Kogu 2013. aastal tehtud reform tuleb ette võtta ja vaadata tervikuna, mis on läinud hästi, mis mitte kõige paremini ning kindlasti tuleks üle vaadata kogu pakett,» arvas Helme.

Täiendavad stipendiumid

Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Isamaa) meenutas, et aluse tänasele tasuta kõrgharidussüsteemile pani aluse Isamaa eesmärgiga tagada juurdepääs kõrgharidusele kõigile õpilastele olenemata nende perede majanduslikust olukorrast.

Tasulise õppe kehtestamine tooks küll kõrgharidusse raha juurde, kuid samal ajal liigutaks kõrghariduse kulud mujale, märkis Ladõnskaja-Kubits. «See tähendab, et riik peaks suurendama toetusi üliõpilastele teistes valdkondades, et neil oleks võimalik õpingutele keskenduda,» sõnas ta.

Ladõnskaja-Kubitsa sõnul oleks arutelukohaks täiendavad stipendiumid. «Ehk siis idee on kehtestada stipendiumide süsteem nendel erialadel, mida riik kindlasti vajab juurde.»

Õppemaksu teema lauale

Ainsana erakondadest on universaalse õppemaksu ideed lauale valmis võtma Reformierakond. «Kindlasti olen/oleme riigikogus ja erakonnas valmis alustama arutelu ülikoolidega õppemaksu teemadel,» kinnitas Signe Kivi (Reformierakond).

Kuna ülikoolide tegevustoetus on püsinud samal tasemel viimased viis aastat, on Kivi sõnul mõistetav, miks ülikoolid otsivad võimalusi oma finantsolukorra parandamiseks. «Kui Tartu Ülikool kehtestab mistahes suurusega õppemaksu, on see kindlasti detailideni läbimõeldud ja ei takista andekate, kuid vähekindlustatud tudengite juurdepääsu kõrgharidusele,» ütles Kivi kokkuvõtteks.