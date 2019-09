Helme nõunikust saab EKRE esindaja ERJKs

Seni on erakonda ERJK-s esindanud asendusliige Ardo Ojasalu. Septembri alguses ütles ERJK juht Liisa Oviir, et EKRE pole riigikogu valimiste järel nimetanud komisjoni omapoolset esindajat, pidades taolist suhtumist kahetsusväärseks. «Minu arvates on see väga selgelt demokraatia põhimõtetega vastuolus olev käitumine. Et me ei järgi neid reegleid, mille me ise oleme kehtestanud,» ütles ta kokkuvõtteks.