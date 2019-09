Opositsiooni maksumuudatuste eelnõud läbisid esimese lugemise

Seletuskirjas märgitakse, et selline muudatus laieneb ka toitjakaotuspensionile ja töötavatele pensionäridele. Muudatus hõlmab väljamakseid kõikidest pensionisüsteemi sammastest.

Eelnõu kohaselt kehtestab valitsus oma määrusega keskmise vanaduspensioni arvestamise korra, et tagada igakuiselt keskmise vanaduspensioni tulumaksuga maksustamata jätmine.

Keskmine vanaduspension on sotsiaalkindlustusameti andmetel 2019. aasta 1. aprillist 483 eurot kuus. Järgmine pensionite korraline indekseerimine toimub 2020. aasta esimeses kvartalis ning siis peaks olema keskmiseks vanaduspensioniks 528 eurot. Tulumaksuvabastus on 500 euro suuruselt sissetulekult.

«Meie eelnõule antud arvamuses ütles valitsus, et riigieelarve strateegias on planeeritud pensionäridele täiendav 50-eurone tulumaksuvabastus. Üleeile avaldatud eelarvest aga saime teada, et sellist tulumaksuvabastust ei tule ning juba keskmiselt pensionilt tuleb hakata maksma tulumaksu,» märkis riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri.