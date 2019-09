Video: Ratas, Kokk ja Solman andsid valitsuse tegemistest aru Läänemaal palvemaja ees

Ratas tõdes, et valimisplatvormis oli ka Keskerakonna soov tõsta erakorraliselt pensione. Ta nentis, et sellest, mis suudetakse kokku leppida ning mis on rahalised võimalused, tuleb valitsusel leida parim lahendus. «Eks me vaatame sellele uuesti otsa järgmisel aastal,» libas Ratas.