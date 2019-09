Opositsioon järgmise aasta riigieelarvest: valitsus jooksis lati alt läbi

Pärast peaministri poliitilist avaldust meenutas riigikogu kõnepulti astunud sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht Indrek Saar esmalt Juhan Liivi jutustust «Peipsi pääl» ehk seda, kuidas meestel oli Peipsil jäämineku aegu surm silme ees ja anti suuri tõotusi. Kes lubas mitte iial enam naist peksta, kaupmeest tüssata ega naabri tagant näpata, kes kirikule kroonlühtri kinkida. Niipea, kui jalgealune kindlamaks sai, ununesid lubadused. Nii sai Keskerakonna lubadusest tõsta 2020. aastal vanaduspensioni erakorraliselt 100 euro võrra hoopis keskmiselt 45 eurot, millest suurema osa teeb ära iga-aastastest majandusnäitajatest johtuv indekseerimine ehk 38 eurot. «Ametisolev valitsus aga otsustas tõsta täiendavalt pensione vaid 7 euro võrra, mis ei anna kuidagi ka koos kohustusliku pensionikasvuga ehk siis indekseerimisest tuleneva 38 lisaeuroga 100 eurot kokku,» sõnas Saar.

Ka ei paista Saare sõnul eelarvest kuskilt, et valitsus oleks asunud lahendama omastehoolduse probleemi. «Petta said ka need, kes uskusid koalitsioonierakondade lubadusi teaduse rahastamise kohta,» jätkas ta. Teatavasti tõsteti teadus- ja arendustegevuse rahastust kevadise prognoosiga võrreldes 0,03 protsenti 0,74 protsendile SKPst. «Nõnda jätkates tuleks Eesti teadlastel veel vähemalt kümme aastat oodata ja kas teadlased on valmis usaldama veel sõnamurdlikku valitsust või pakivad nad tasapisi kohvreid ning kolivad tööle ja elama riikidesse, kus valitsus on mõistnud, et majanduskasv ei põhine odavalt müüdud viinal ja tubakal, vaid teaduse panusel majanduse arendusse,» sõnas Saar.

Omajagu kriitikat jagus ka sotside juhil ka riigipalgaliste palgatõusu kohta. «Tundub, et siin-seal toimuv 2,5-protsendine palgafondi kasv on tehtud vaid linnukese pärast, et raporteerida, kuidas valitsus ikkagi palkasid kergitab, sest keskmine palk kasvab pea kolm korda kiiremini, käesoleval aastal rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt 7,2%.»

Samuti ei leia ta vähemasti esialgsel vaatlemisel eelarvest midagi sellist, mis paneks maapiirkonnad kiiremini arenema ja virgutaks kohalikku elu. «Närbunud kirsiks räämas tordil on põllumeeste tüssamine. Eelarve jagab üleminekutoetuste maksmiseks lubatust kolm korda väiksema summa ehk siis top-up raha on 15 miljonilt eurolt kukkunud 5 miljonile eurole.»

Kokkuvõtteks nendib Saar, et mõne väikese asja kõrval, näiteks geenivaramu toetuse tõus peaaegu kaks miljonit eurot ja täiskasvanutele eesti keele õpetamiseks juurde leitud lisaraha, on kõik need asjad, mida valitsus raporteerib oma eelarvevõitudena, tehtud eelmise, mõned ka juba eelmiste valitsuste poolt. «Ehk paraku on tegu pettumuste eelarvega, valitsus on lati alt läbi läinud ja oma sõna murdnud.»

«Lubatud sajast eurost on saanud kaks pätsi saia kuus.» - Kaja Kallas

Reformierakonna juht Kaja Kallas avaldas heameelt, et riigieelarves on ette nähtud palgatõusud päästjatele, õpetajatele, politseinikele ja riiklikele kultuuritöötajatele. «Tõsi, see palgatõus on samas suurusjärgus üldise hinnatõusuga ja kaugeltki mitte see, mis varasemalt lubatud.»